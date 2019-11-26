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В минских яслях-саду № 239 появилась мультипликационная студия

В минских яслях-саду № 239 появилась мультипликационная студия, в которой ребята сами создают мультфильмы. Как? Узнаем в "Утреннем дозоре на 360"!

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