В Минский ботанический сад - за лекарственными растениями

Нынешняя летняя жара ускорила период созревания соцветий, в ближайшее время специалисты приступят к уборке полезного урожая. На площади в 50 соток - более полутысячи видов трав - пиония лекарственная, расторопша, душица, тархун, эхинацея и другие.

Урожай с плантации лекарственных растений соберут к осени. Но полезные лепестки и соцветия не предназначены для массового употребления. Их в Ботаническом саду выращивают, чтобы отправить в лаборатории для более детальных научных исследований.