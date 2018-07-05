3.72 BYN
В Минский ботанический сад - за лекарственными растениями
Нынешняя летняя жара ускорила период созревания соцветий, в ближайшее время специалисты приступят к уборке полезного урожая. На площади в 50 соток - более полутысячи видов трав - пиония лекарственная, расторопша, душица, тархун, эхинацея и другие.
Большинство растений привезено из Америки, Кавказа и Дальнего Востока. Многие представлены в единственном экземпляре.
Урожай с плантации лекарственных растений соберут к осени. Но полезные лепестки и соцветия не предназначены для массового употребления. Их в Ботаническом саду выращивают, чтобы отправить в лаборатории для более детальных научных исследований.