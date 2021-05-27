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В Минском дворце детей и молодежи наградили юных талантов

Более трех десятков победителей, творческие номера и дух соперничества. В столице получили награды лучшие юные таланты и творческие детские коллективы. Среди лауреатов - участники кружков, студий и секций Минского дворца детей и молодежи: танцоры, вокалисты и журналисты. К традиционным номинациям "Дебют года", "Прорыв" и "Лауреат" в этом году добавили новую - "Коллектив года".

Победа в номинации "Прорыв" у команды интеллектуального клуба "Что? Где? Когда?". Яркий старт - у клуба бардовской песни "Сокол". А титул лучшего коллектива присужден ансамблю танца "Чабарок".

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