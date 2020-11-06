7 Ноября в Беларуси всегда проходит в связке с большим марафоном подарков. Это не только проекты, важные для всей страны и стратегически значимые для каждого конкретного региона, но прежде всего они необходимы людям.



Так, в Минском городском клиническом онкодиспансере открыли новый корпус. Там установлено уникальное высокотехнологичное оборудование, аналогов которому в таком объеме нет на постсоветском пространстве. Благодаря этому здесь можно будет проводить диагностические исследования, лечение и операции любой сложности, также полностью исчезнет проблема с проведением лучевой терапии. Возможности нового объекта оценила Анастасия Бенедесюк.



В год 125-летия открытия рентгеновых лучей (8 ноября - Международный день радиолога) и в преддверии 7 Ноября этот корпус для Минского онкологического диспансера лучший подарок. Первую его половину сдали еще в 2017 году. Тогда задачу достроить и тем самым создать в одном месте возможности для диагностики и лечения полного цикла поставил Президент. Долго ждать не пришлось. В общем событие запланированное и ожидаемое. А вот ленточку пусть и в соответствующей атмосфере, но перерезали символично. Официально корпус заработал еще 4 ноября. Тогда же здесь приняли первых пациентов. По полной уже загружены два радиологических отделения. Особая гордость нового корпуса - томограф белорусского производства. Работа компании "Адани".



Первое время на нем смогут проверять до 20 человек в день. Вообще начинка радиологического корпуса впечатляет. Высокотехнологичное оборудование позволит проводить диагностические исследования, лечение и операции любой сложности.