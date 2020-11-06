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В Минском городском клиническом онкодиспансере открыли новый корпус
7 Ноября в Беларуси всегда проходит в связке с большим марафоном подарков. Это не только проекты, важные для всей страны и стратегически значимые для каждого конкретного региона, но прежде всего они необходимы людям.
Так, в Минском городском клиническом онкодиспансере открыли новый корпус. Там установлено уникальное высокотехнологичное оборудование, аналогов которому в таком объеме нет на постсоветском пространстве. Благодаря этому здесь можно будет проводить диагностические исследования, лечение и операции любой сложности, также полностью исчезнет проблема с проведением лучевой терапии. Возможности нового объекта оценила Анастасия Бенедесюк.
В год 125-летия открытия рентгеновых лучей (8 ноября - Международный день радиолога) и в преддверии 7 Ноября этот корпус для Минского онкологического диспансера лучший подарок. Первую его половину сдали еще в 2017 году. Тогда задачу достроить и тем самым создать в одном месте возможности для диагностики и лечения полного цикла поставил Президент. Долго ждать не пришлось. В общем событие запланированное и ожидаемое. А вот ленточку пусть и в соответствующей атмосфере, но перерезали символично. Официально корпус заработал еще 4 ноября. Тогда же здесь приняли первых пациентов. По полной уже загружены два радиологических отделения. Особая гордость нового корпуса - томограф белорусского производства. Работа компании "Адани".
Первое время на нем смогут проверять до 20 человек в день. Вообще начинка радиологического корпуса впечатляет. Высокотехнологичное оборудование позволит проводить диагностические исследования, лечение и операции любой сложности.
И для этого здесь готовы работать в несколько смен. Более того, принимать будут не только минчан. Еще одна особенность или изюминка, отмечает главврач, - операционный блок на пять столов. Т.е. в общей сложности в клинике их будет 18. Изолированные друг от друга, оснащены эндоскопическим оборудованием. По сути, они могут работать круглые сутки.
Уровень операционных позволяет проводить даже сложнейшую пересадку костной ткани. Кроме того, предусмотрена возможность выхода в онлайн для консультации. Картинкой можно будет делиться с коллегами из любой страны. До ввода корпуса в год в клинике выполнялось до 12 тысяч операций, теперь готовы проводить до 15. Впрочем, хирургия еще в ожидании своего часа. Сейчас в диспансере завершают тонкую настройку оборудования. Планируется, что первые операции здесь начнут делать на следующей неделе.
В среднем в год в Минском онкодиспансере оказывают медицинскую помощь более 36 тысячам пациентов. Кстати, с вводом нового корпуса добавляется еще 20 коек. Это немного, но именно столько нужно. Корпус технологичный, а значит, и лечение будет куда интенсивнее.