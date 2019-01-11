В Минском городском суде приступили к рассмотрению дела в отношении Игоря Лосицкого и Владимира Кравченка

В Минском городском суде приступили к рассмотрению уголовного дела в отношении бывших замминистра здравоохранения Игоря Лосицкого и главврача 12-й стоматологической поликлиники столицы Владимира Кравченка. Экс-чиновника обвиняют в получении взятки лицом, занимающим ответственное положение, Кравченка - в получении взятки повторно в особо крупном размере и злоупотреблении служебными полномочиями. В ходе заседания были названы и суммы вознаграждений от представителей коммерческих фирм за решение вопросов закупки медоборудования от 300 рублей до 15 000 долларов. Оба обвиняемых вину признали. Бывший замминистра находится под стражей. В отношении бывшего главврача избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Владимир Кравченок заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и выполнил его условия в полном объеме: возместил ущерб, уплатив весь незаконный доход, и помог в расследовании преступлений. Сейчас он работает стоматологом в одной из поликлиник Минска.