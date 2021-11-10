В Минском городском суде вынесли приговор Н. Дедку

В Минском городском суде сегодня вынесли приговор анархисту Николаю Дедку. По данным следствия, он стал активным участником беспорядков в августе прошлого года - блокировал движение транспорта, не подчинился законным требованиям милиции. Более того, на протяжении нескольких лет Дедок был администратором радикального телеграм-канала, где публично призывал к участию в массовых беспорядках. При задержании у него дома нашли коктейли Молотова. Подробности - в репортаже.

На этих кадрах за решеткой известный в узких кругах анархист Николай Дедок. Перед вердиктом суда фигурант явно нервничает в ожидании решения о его ближайшем будущем. Беспокоиться стоит: Дедок обвиняется сразу по трем уголовным статьям. Но обо всем по порядку.

Так о своих идеях Дедок отзывался на YouTube-канале. В анархистском движении фигурант нашел себя в 2003 году. Также Николай является автором книги о террористической организации в Иране. Как выяснили правоохранители, на протяжении последних нескольких лет Дедок администрировал радикальные телеграм-каналы, где публично призывал к участию в массовых беспорядках и совершению акций прямого действия. Также, по данным следствия, там публиковались личные данные сотрудников правоохранительных органов, призывы к угрозам, травле и насилию, оскорблению милиционеров, журналистов и госслужащих.

Это уже кадры после задержания Дедка. В конспиративной квартире оперативники нашли и соответствующие радикалу атрибуты: бутылки с зажигательной смесью, деньги и банковские карточки. По мнению следователей, эти финансы предназначались для финансирования активных уличных действий. В очередной раз в поле зрения милиции Дедок попал на митингах в 2020 году.

23 августа 2020 года на территории Минска принимал участие в действиях, которые грубо нарушили общественный порядок, были сопряжены с неповиновением законным требованиям представителей власти и повлекли сбой в работе транспорта. В частности, обвиняемый в ходе несанкционированных массовых мероприятий выходил на проезжую часть дороги, блокировал и преграждал путь общественному и другому транспорту. Надежда Слабейко, старший помощник прокурора г. Минска по правовому обеспечению, информации и общественным связям

Приговор суда

В итоге Дедок стал фигурантом сразу трех уголовных дел: активное участие в беспорядках, блокировка транспорта, неповиновение милиции; распространение материалов с призывами на причинение вреда национальной безопасности; незаконные действия в отношении горючих веществ. С учетом представленных гособвинителем доказательств суд постановил обвинительный приговор - 5 лет колонии общего режима.