3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Минском городском технопарке - новые условия для развития бизнеса
Новые условия для развития бизнеса и поддержка стартапов. На территории Минского городского технопарка сегодня открыли после реконструкции новое здание для работы предприятий-резидентов. Здесь уже освоились производители узлов для высокоточных станков, а также компании, которые специализируются на разработках в сфере IT.
Сегодня городской кластер для развития бизнеса функционирует на 100 процентов и готов принимать новых резидентов. Здесь уже располагаются 45 компаний
При этом спрос растет. В планах разместить на площадке еще 60 предприятий.
Президент
Все
"Время Первого" - как совершить прорыв в сельском хозяйстве и привлечь молодые кадры в регионы
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов