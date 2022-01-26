В Минском городском технопарке - новые условия для развития бизнеса

Новые условия для развития бизнеса и поддержка стартапов. На территории Минского городского технопарка сегодня открыли после реконструкции новое здание для работы предприятий-резидентов. Здесь уже освоились производители узлов для высокоточных станков, а также компании, которые специализируются на разработках в сфере IT.