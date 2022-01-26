ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В Минском городском технопарке - новые условия для развития бизнеса

Новые условия для развития бизнеса и поддержка стартапов. На территории Минского городского технопарка сегодня открыли после реконструкции новое здание для работы предприятий-резидентов. Здесь уже освоились производители узлов для высокоточных станков, а также компании, которые специализируются на разработках в сфере IT.

Сегодня городской кластер для развития бизнеса функционирует на 100 процентов и готов принимать новых резидентов. Здесь уже располагаются 45 компаний

При этом спрос растет. В планах разместить на площадке еще 60 предприятий.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все