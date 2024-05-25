В Минском кадетском училище прозвенел последний звонок

Последний звонок прозвенел в Минском кадетском училище. В этом году учебное заведение окончили 44 молодых человека, все они планируют службу в Вооруженных силах Беларуси. Звучали трогательные слова напутствия от почетных гостей, родителей и педагогов. По традиции кадеты вместе с нарядными девушками исполнили вальс.