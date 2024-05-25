ЭкономикаПолитикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В Минском кадетском училище прозвенел последний звонок

Последний звонок прозвенел в Минском кадетском училище. В этом году учебное заведение окончили 44 молодых человека, все они планируют службу в Вооруженных силах Беларуси. Звучали трогательные слова напутствия от почетных гостей, родителей и педагогов. По традиции кадеты вместе с нарядными девушками исполнили вальс.

Торжества продолжатся вечером. Тысячи ребят соберутся на большом празднике в "Минск-Арене".

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все