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В Минском метро МЧС провело ночное учение

Столичные спасатели провели ночное учение на станции метро "Пушкинская". По легенде, из-за неисправности электрооборудования состава, в одном из вагонов начался пожар. По замыслу, возгорание произошло во время движения от станции метро "Спортивная". Поезд доехал до "Пушкинской", где и начали работать подразделения МЧС. Тем временем на поверхности развернули штаб ликвидации. Всего в данном учении были задействованы около ста спасателей и почти три десятка единиц техники. При этом сценарий бойцам неизвестен.

Работа эта проводится постоянно, минимум несколько раз в год. Причем это не одна станция, а разные места, перегоны, веншахты и дополнительное оборудование. Поэтому взаимодействие очень важно, и, слава богу, это взаимодействие носит только учебный характер.
Валерий Барташевич, главный ревизор по безопасности движения поездов Минского метрополитена
Работа метро имеет свою специфику. Например, если возгорание происходит в туннеле, то проблема со связью появляется автоматически, проблема с доставкой личного состава, доставка оборудования и специнструмента. Еще проблема - наличие сжатого воздуха. Благодаря всем службам, которые работают едино, метро безопасно.
Сергей Саланович, начальник Минского городского управления МЧС Беларуси

Проблему экстренной связи в метро на одной из линий уже решили полностью. Там оборудована специальная станция, которая позволяет спасателям общаться по рации в тоннелях. В ходе учения отработаны действия работников МЧС и метрополитена.


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