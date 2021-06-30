3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Минском метро МЧС провело ночное учение
Столичные спасатели провели ночное учение на станции метро "Пушкинская". По легенде, из-за неисправности электрооборудования состава, в одном из вагонов начался пожар. По замыслу, возгорание произошло во время движения от станции метро "Спортивная". Поезд доехал до "Пушкинской", где и начали работать подразделения МЧС. Тем временем на поверхности развернули штаб ликвидации. Всего в данном учении были задействованы около ста спасателей и почти три десятка единиц техники. При этом сценарий бойцам неизвестен.
Работа эта проводится постоянно, минимум несколько раз в год. Причем это не одна станция, а разные места, перегоны, веншахты и дополнительное оборудование. Поэтому взаимодействие очень важно, и, слава богу, это взаимодействие носит только учебный характер.
Работа метро имеет свою специфику. Например, если возгорание происходит в туннеле, то проблема со связью появляется автоматически, проблема с доставкой личного состава, доставка оборудования и специнструмента. Еще проблема - наличие сжатого воздуха. Благодаря всем службам, которые работают едино, метро безопасно.
Проблему экстренной связи в метро на одной из линий уже решили полностью. Там оборудована специальная станция, которая позволяет спасателям общаться по рации в тоннелях. В ходе учения отработаны действия работников МЧС и метрополитена.
Президент
Все
Чемпионат по колке дров среди журналистов - атмосфера соревнований и полезные лайфхаки от Президента
Лукашенко: США продолжат давить на Европу экономически, потому что им не нужны конкуренты
Александр Лукашенко помиловал 31 осужденного за преступления экстремистской направленности
Президент Беларуси поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США
Политика
Все
Общество
Все
Полоцк готов к областным "Дожинкам" - афиша наполнена колоритными событиями
Активистки БСЖ Белтелерадиокомпании и МЧС пришли на помощь питомцам женщин в "Долине трех китов"
7 Ноября в Беларуси стал праздником новостроек и доброй традицией созидания
Невероятный спортивный накал на чемпионате по колке дров среди СМИ
В мире
Все
Путин: Международные конфликты и столкновения чреваты взаимным уничтожением
Европейские лидеры ищут способ договориться с Трампом на саммите ЕПС в Будапеште
Трамп заручился поддержкой 312 выборщиков, за Харрис проголосовали только 226 представителей штатов
Спорт стал ближе - современную многофункциональную силовую площадку открыли в Шклове
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов