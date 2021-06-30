В Минском метро МЧС провело ночное учение

Столичные спасатели провели ночное учение на станции метро "Пушкинская". По легенде, из-за неисправности электрооборудования состава, в одном из вагонов начался пожар. По замыслу, возгорание произошло во время движения от станции метро "Спортивная". Поезд доехал до "Пушкинской", где и начали работать подразделения МЧС. Тем временем на поверхности развернули штаб ликвидации. Всего в данном учении были задействованы около ста спасателей и почти три десятка единиц техники. При этом сценарий бойцам неизвестен.