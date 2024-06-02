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В минском метро остановлено движение из-за задымления в тоннеле на станции "Юбилейная"

В минском метро остановлено движение из-за задымления в тоннеле на станции "Юбилейная"

В минском метро остановлено движение из-за задымления в тоннеле на станции "Юбилейная", сообщает БЕЛТА.

На вызов выехали столичные спасатели. Подробности не сообщаются. Движение поездов во всех направлениях на третьей линии метро остановлено.

Фото: БЕЛТА

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