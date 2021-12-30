В минском метро пассажиров ждут Дед Мороз и Снегурочка

31 декабря и 6 января курсировать поезда будут по расписанию пятницы. В эти же выходные, а также 1, 2, 7, 8 и 9 января - воскресный режим движения. В новогоднюю ночь столичная подземка будет работать до 4 утра.

Ночной интервал на синей и красной ветках 6 минут.