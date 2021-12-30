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В минском метро пассажиров ждут Дед Мороз и Снегурочка

Пассажиров столичной подземки в эти дни ждет сказка - прямо на платформе станций и вагонов метрополитена минчан встречают Дед Мороз и Снегурочка. Взрослые и дети рассказывают новогодним волшебникам стихи, поют праздничные песни, а взамен получают сладкие подарки, заряд бодрости и хорошего настроения на весь день.

31 декабря и 6 января курсировать поезда будут по расписанию пятницы. В эти же выходные, а также 1, 2, 7, 8 и 9 января - воскресный режим движения. В новогоднюю ночь столичная подземка будет работать до 4 утра.
Ночной интервал на синей и красной ветках 6 минут.


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