В минском метро тестируют новый состав

Очередной подземный тест-драйв состоялся! Новый состав "Штадлер"снова выехал на обкатку на красной ветке столичного метро. И снова - с пассажирами. Минчанам продемонстрировали поезд изнутри - информационные табло, USB-порты для зарядки и, конечно, плавность хода и тишину в салоне пассажиры смогли оценить во время маршрута от станции "Могилевской"до "Каменной Горки". Такие выезды - необходимая практика для машинистов. Специалисты утверждают, что подобные обкатки будут проходить все чаще. А уже совсем скоро новые составы запустят на всех трех ветках минской подземки.



