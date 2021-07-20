В Минском метрополитене открыли пункты вакцинации от COVID-19

За неделю в Минском метрополитене привили от коронавируса около 300 человек. Пункты вакцинации открыты в электродепо "Московское" и "Могилевское", а также на станции "Ковальская Слобода". Первые два пункта доступны только для работников подземки. В последнем прививают всех желающих. С собой нужно иметь только паспорт. Прививают "Спутником V" белорусского производства. Сделать антиковидный укол можно с 10:00 до 19:00. В субботу - до 14:00.