Вакцинация против коронавируса охватывает все большее число жителей столицы и регионов, а также отдельные коллективы. В Минском метрополитене прививку сделали почти 90 % работников. Всего в столичной подземке трудоустроено более 5 тысяч человек. Антиковидный курс они прошли на базе медучреждений благодаря выездным бригадам, также прививки делали в специальном пункте, открытом на станции метро "Ковальская Слобода". Коллективная иммунизация наблюдается и на других предприятиях.