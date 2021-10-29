ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В Минском метрополитене прививку сделали почти 90 % работников

Вакцинация против коронавируса охватывает все большее число жителей столицы и регионов, а также отдельные коллективы. В Минском метрополитене прививку сделали почти 90 % работников. Всего в столичной подземке трудоустроено более 5 тысяч человек. Антиковидный курс они прошли на базе медучреждений благодаря выездным бригадам, также прививки делали в специальном пункте, открытом на станции метро "Ковальская Слобода". Коллективная иммунизация наблюдается и на других предприятиях.

Каждый день пункт вакцинации в метро принимает до 100 человек. Кроме прививок против COVID-19, есть препараты и для иммунизации населения против гриппа.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все