В минском мобильном музее океанографии ждут рождения трех акулят

Они прибыли из Калининграда в специальном инкубаторе. Сейчас акулы-кошки находятся в странствующем прицепе на колесах - так выглядит музей, который можно посетить в Ботаническом саду. Специалисты пристально следят за акулятами и поддерживают оптимальную для развития температуру воды.