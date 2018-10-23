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В минском мобильном музее океанографии ждут рождения трех акулят

Они прибыли из Калининграда в специальном инкубаторе. Сейчас акулы-кошки находятся в странствующем прицепе на колесах - так выглядит музей, который можно посетить в Ботаническом саду. Специалисты пристально следят за акулятами и поддерживают оптимальную для развития температуру воды.

Специалисты прогнозируют рождение первого акуленка со дня на день. Новые жильцы останутся в музее. Для них подготовили большой аквариум.

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