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В Минском областном роддоме новорожденные получили в подарок распашонки с национальным орнаментом

Почти три десятка малышей, которые появились на свет в Минском областном роддоме, получили в подарок распашонки и футболки с национальным орнаментом. Так врачи и организаторы акции - Белорусский союз молодежи - решили поздравить мам с прибавлением в семействе. Модные обновки родители смогут получить еще и в загсе при регистрации своего малыша. Акция приурочена ко Дню Независимости и завершится 5 июля.

Волонтеры движения "Доброе сердце" поздравили в преддверии Дня Независимости и молодых мам в Могилеве. С начала года здесь появились на свет почти тысяча триста маленьких белорусов! Трогательная акция охватит все родильные отделения региона - в том числе Бобруйска, Климовичей и Мстиславля. 

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