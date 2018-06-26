В Минском областном роддоме новорожденные получили в подарок распашонки с национальным орнаментом

Почти три десятка малышей, которые появились на свет в Минском областном роддоме, получили в подарок распашонки и футболки с национальным орнаментом. Так врачи и организаторы акции - Белорусский союз молодежи - решили поздравить мам с прибавлением в семействе. Модные обновки родители смогут получить еще и в загсе при регистрации своего малыша. Акция приурочена ко Дню Независимости и завершится 5 июля.