Сегодня в Минском облисполкоме поздравления принимали женщины - участницы Великой Отечественной войны. Во время торжественного мероприятия цветы вручил заместитель губернатора Иван Маркевич. Встреча приурочена к 75-летию освобождения Беларуси. События тех времен, запечатленные на ретроснимках и кинолентах, вспоминали вместе с молодежью и представителями общественных объединений. Слова благодарности, праздничные песни и стихи звучали во время концерта. Акция для ветеранов Минской области проходит накануне Международного женского дня каждый год.