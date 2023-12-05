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Цикл концертов "Музыка Вселенной" пройдет в Минском планетарии

В Минском планетарии стартует цикл концертов "Музыка Вселенной ". Главная партия - солистам Государственного академического симфонического оркестра. За дирижерским пультом - маэстро Александр Анисимов. Для меломанов подготовили разнообразный материал: от произведений Дебюсси до Эжена Боцца.

Это совместный проект Минского планетария и солистов Государственного академического симфонического оркестра Беларуси. Чтобы попасть в музыкальную галактику, задействовали световую аппаратуру. На суд меломанов полнокупольные космические проекции.

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