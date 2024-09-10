В Минском районе лось спровоцировал ДТП с легковым автомобилем и грузовиком

Лось неожиданно выбежал на дорогу и стал причиной ДТП с легковушкой и грузовиком в Минском районе. Об этом сообщила БЕЛТА со ссылкой на ОГАИ УВД Минского райисполкома.

По предварительной информации, 9 августа около 22.00 в Минском районе 41-летний минчанин за рулем "Фольксвагена" ехал по дороге М1 и сбил лося. Сообщается, что животное внезапно выбежало на проезжую часть. Выйдя из автомобиля, водитель направился осмотреть лося.

В этот момент в попутном направлении ехал грузовик "Мерседес" под управлением 27-летнего водителя. Он попытался избежать наезда на лежавшего на дороге лося и потерял управление. В результате грузовик опрокинулся на стоявший "Фольксваген".