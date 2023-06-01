В Минском районе нетрезвый бесправник пытался дать взятку сотрудникам ГАИ

На автодороге Минск - Гродно фура съехала в кювет и врезалась в столб. Дорожная милиция приехала на помощь. За рулем автомобиля находился 54-летний минчанин с явными признаками алкогольного опьянения. При разбирательстве выяснилось - он лишен прав, к тому же неоднократно привлекался за нетрезвое вождение. Мужчина отказался от освидетельствования и попытался дать взятку инспекторам - 375 долларов, так сказать, оплатить свою свободу.