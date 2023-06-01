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В Минском районе нетрезвый бесправник пытался дать взятку сотрудникам ГАИ

В Минском районе пьяный бесправник попытался дать взятку инспекторам ГАИ. Но откупиться не вышло - заработал уголовное дело.

На автодороге Минск - Гродно фура съехала в кювет и врезалась в столб. Дорожная милиция приехала на помощь. За рулем автомобиля находился 54-летний минчанин с явными признаками алкогольного опьянения. При разбирательстве выяснилось - он лишен прав, к тому же неоднократно привлекался за нетрезвое вождение. Мужчина отказался от освидетельствования и попытался дать взятку инспекторам - 375 долларов, так сказать, оплатить свою свободу.

На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа, мужчина задержан. Возбуждено уголовное дело.

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