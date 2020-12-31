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В Минском районе новоселье отпраздновали сразу 4 детских сада
Еще нужный подарок в Минском районе. Новоселье отпраздновали сразу 4 детских сада. Открылись они в Мачулищах, Сенице, Хатежино и Михановичах. Всего новые дошкольные учреждения примут более 800 малышей. Для их развития предусмотрены все условия - бассейн, тренажерный и музыкальный залы, компьютерные классы и театральные студии. К слову, в густонаселенном Минском районе наибольшая потребность в детских садах. И только в этом году открылись 6 таких учреждений.
Подарки в сфере образования запланированы и на следующий год. В Минской области откроют 3 школы - в Столбцах, Смолевичах и Молодечно. Первых воспитанников примут и 4 детских сада.
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