Еще нужный подарок в Минском районе. Новоселье отпраздновали сразу 4 детских сада. Открылись они в Мачулищах, Сенице, Хатежино и Михановичах. Всего новые дошкольные учреждения примут более 800 малышей. Для их развития предусмотрены все условия - бассейн, тренажерный и музыкальный залы, компьютерные классы и театральные студии. К слову, в густонаселенном Минском районе наибольшая потребность в детских садах. И только в этом году открылись 6 таких учреждений.



Подарки в сфере образования запланированы и на следующий год. В Минской области откроют 3 школы - в Столбцах, Смолевичах и Молодечно. Первых воспитанников примут и 4 детских сада.



