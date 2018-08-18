В Минском районе открылась ежегодная летняя спартакиада КГК

Бескомпромиссная спортивная борьба в духе доброго соперничества и дружбы. Сегодня в Минском районе открылась ежегодная летняя спартакиада Комитета государственного контроля. Турнир проходит в спорткомплексе "Стайки". В состязаниях принимают участие команды от каждой области и центрального аппарата. Открывал спортивное мероприятие председатель Комитета государственного контроля Леонид Анфимов. Соревноваться участники первенства будут не только в спортивных конкурсах, но и в творческих. Среди спортивных - мини-футбол, плавание, легкая атлетика, а также гиревой спорт.