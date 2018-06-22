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В Минском районе перезахоронены останки солдат Красной армии

С воинскими почестями сегодня в Минском районе перезахоронили останки солдат Красной армии. Это 10 солдат стрелкового полка, которые погибли при обороне Минска в июне 41-го года. Все они до сегодняшнего дня считались пропавшими без вести. Имена трех погибших удалось установить по вкладышам медальонов. Их сегодня в торжественной обстановке вручили потомкам - детям и внукам солдат. Кроме медальонов в могиле неизвестного солдата также нашли и несколько единиц огнестрельного оружия.

За годы существования специализированного поискового батальона в Беларуси найдено 35 тысяч погибших солдат. Установлены имена 3 тысяч из них.   

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