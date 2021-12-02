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В Минском районе произошли сразу 3 аварии

Сложные дорожные условия привели к увеличениюколичества ДТП. Так, сегодня утром только в Минском районе произошли сразу 3 аварии. Во время первой столкнулись сразу 4 автомобиля - пострадали 5 человек. Все они доставлены в больницу скорой помощи. Авария произошла на Молодечненской трассе. Водитель "опеля" допустил занос и выехал на встречную полосу, где совершил лобовое столкновение с грузовым автомобилем ГАЗ. После в них врезались еще 2 машины, которые ехали в попутном направлении. Установлено, что на автомобиле "опель" были всесезонные шины разного рисунка протектора с изношенным кордом.

Из-за непогоды количество аварий увеличилось

Еще одна авария в Минском районе произошла в Витебском направлении. В результате столкновения пострадали 2 человека. Третье происшествие - на трассе Минск - Могилев. Во время него также травмирован человек. ДТП произошло в результате несоблюдения безопасной скорости и необходимой дистанции во время движения. Сотрудники ГАИ напоминают: в связи с непогодой на авто должны быть исключительно зимние шины, а водителям следует двигаться максимально внимательно и не свершать необдуманных маневров.

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