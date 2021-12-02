Сложные дорожные условия привели к увеличениюколичества ДТП. Так, сегодня утром только в Минском районе произошли сразу 3 аварии. Во время первой столкнулись сразу 4 автомобиля - пострадали 5 человек. Все они доставлены в больницу скорой помощи. Авария произошла на Молодечненской трассе. Водитель "опеля" допустил занос и выехал на встречную полосу, где совершил лобовое столкновение с грузовым автомобилем ГАЗ. После в них врезались еще 2 машины, которые ехали в попутном направлении. Установлено, что на автомобиле "опель" были всесезонные шины разного рисунка протектора с изношенным кордом.