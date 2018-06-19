В Минском районе проходит научно-практическая конференция белорусских врачей

Главная тема - методы лечения и диагностика онкологии кишечника. Специальный гость форума - французский профессор Ив Панис. Он провел мастер-класс - операцию при помощи мини-инвазивных технологий. После такого метода пациент довольно быстро восстанавливается. Обычно из стационара его выписывают уже на третьи сутки.