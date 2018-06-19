ЭкономикаПолитикаОбществоПрезидентЗдоровьеКультураПроисшествияРегионыТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В Минском районе проходит научно-практическая конференция белорусских врачей

Главная тема - методы лечения и диагностика онкологии кишечника. Специальный гость форума - французский профессор Ив Панис. Он провел мастер-класс - операцию при помощи мини-инвазивных технологий. После такого метода пациент довольно быстро восстанавливается. Обычно из стационара его выписывают уже на третьи сутки.

Операции при помощи мини-инвазивных технологий проводятся во всех регионах Беларуси в областях гинекологии, урологии, на грудной клетке, кишечнике, желудке и поджелудочной железе.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все