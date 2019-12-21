В Минском районе сдано три общежития для медиков

На неделе будущим новоселам вручили ключи. Здесь будут жить врачи и медсестры областной больницы и РНПЦ онкологии. Собственные квадратные метры, хотя и временные, снимают много вопросов, в том числе и по закреплению кадров в небольших городах. Улучшать бытовые условия медицинских работников - прямое поручение Президента. Новые 10-этажные общежития в поселке Лесковка построены при поддержке руководителя государства. Они на 40 процентов сократят очередь медиков, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. Уже на следующий год в Минской области запланировано дополнительное финансирование на социальные проекты.



В каждой семьи новоселов - отдельные входные двери и индивидуальные счетчики учета воды и тепла. На первом этаже есть и игровая комната для детей. Также в качества эксперимента две квартиры жильцам предложили с мебелью. Цена одной комнаты в месяц вместе с коммуналкой до 70 рублей, двухкомнатная - до 80-ти.



