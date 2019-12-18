В Минском районе сданы три общежития для медиков

Жилье для медиков за кольцевой. В Минском районе сданы три общежития. И сегодня будущим новоселам вручили ключи. Они ждали этого два года. Здесь будут жить врачи и медсестры областных больниц и РНПЦ онкологии. Собственные квадратные метры, пусть и временные, снимают много вопросов, в том числе и по закреплению кадров в небольших городах. Улучшать бытовые условия медицинских работников - это прямое поручение Президента. Новые 10-этажные общежития в поселке Лесковка с одно- и двухкомнатными квартирами построены при поддержке Главы государства. Они на 40 % сократят очередь медиков, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Уже на следующий год в области запланировано дополнительное финансирование на социальные проекты.



У каждой семьи новоселов здесь отдельная входная дверь и индивидуальные счетчики учета воды и тепла. На первом этаже есть и игровая комната для детей. Также в качестве эксперимента две квартиры предложили жильцам с мебелью. Если будет спрос, готовы обставить и другие. По стоимости однокомнатная квартира выйдет вместе с коммуналкой до 70 рублей, двухкомнатная - до 80.



