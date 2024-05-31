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В Минском районе семилетняя девочка попала под колеса автомобиля
Семилетняя девочка попала под колеса легковушки в Минском районе, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ОГАИ УВД Минского райисполкома.
Инцидент произошел 30 мая в 20:50 в агрогородке Лесной. 33-летний водитель Citroen ехал по дворовой территории со скоростью около 5 км/ч. При движении мужчина почувствовал удар в правую переднюю стойку автомобиля. Как выяснилось, он наехал на семилетнюю девочку, которая выбежала из-за припаркованных машин на проезжую часть.
Девочка с травмами доставлена в больницу. Проводится проверка.
Фото: pixabay.com
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