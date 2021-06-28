В Минском районе сотрудники силовых структур и городских организаций рассказали о безопасном поведении в летний период

Когда жара спадает, особенно к вечеру, всем хочется выйти и подышать. Но нужно помнить, что находиться на улице несовершеннолетние до 16 лет обязаны только с родителями. После 23:00 необходимо родителям помнить о том, что ребенок должен быть на улице только с мамой и с папой.

Екатерина Лисовская, инспектор по делам несовершеннолетних Ленинского РУВД г. Минска