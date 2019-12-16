В Минском районе стартовала акция "Сто рождественских пожеланий и добрых дел"

Сто добрых дел накануне новогоднего праздника. Сегодня в Минском районе стартовала областная благотворительная молодежная акция "Сто рождественских пожеланий и добрых дел". В агрогородке Лесной волонтеры из всех районов области (а это более 140 человек) украсили елку сотней игрушек ручной работы с пожеланиями. А затем все вместе отправились делать добрые дела из своего списка. Первым пунктом в списке добрых дел стала Минская областная детская больница. Там волонтеры со сладкими и мягкими подарками навестили пациентов, находящихся в стационаре. Сегодня волонтеры посетили еще Ждановичскую школу-интернат и отделение дневного пребывания в Михановичах. Завтра молодежь отправится делать добрые дела в свои районы. По всей Минской области работать будут почти 4 тысячи волонтеров.



