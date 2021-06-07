В Минском районе задержаны двое подростков-наркокурьеров

Столичный наркоконтроль во взаимодействии с коллегами из оперативной таможни задержал двух борисовчан 15 и 16 лет, которые раскладывали психотропы на территории Минска и Минского района. По имеющейся информации, подростки работали закладчиками около двух месяцев. Подростков задержали во время раскладки партии наркотиков в одном из населенных пунктов Минской области.

Кирилл Беркозов, замначальника УНиПТЛ КМ ГУВД Мингорисполкома