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В Минском районе задержаны двое подростков-наркокурьеров
Двое несовершеннолетних попались на наркоторговле в Минском районе. Как сообщили в ГУВД, подростков взяли с поличным в тот момент, когда они делали закладки. В ходе обыска правоохранители обнаружили и изъяли 31 сверток с особо опасным психотропным веществом альфа-PVP общим весом 63 грамма.
Столичный наркоконтроль во взаимодействии с коллегами из оперативной таможни задержал двух борисовчан 15 и 16 лет, которые раскладывали психотропы на территории Минска и Минского района. По имеющейся информации, подростки работали закладчиками около двух месяцев. Подростков задержали во время раскладки партии наркотиков в одном из населенных пунктов Минской области.
Материалы проверки переданы в Минский районный отдел Следственного комитета, где действиям задержанных дана правовая оценка.
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