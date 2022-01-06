3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
В минском Свято-Духовом кафедральном соборе по традиции торжественная литургия
У православных христиан - Рождественский сочельник. Ему предшествовал сорокадневный пост. В святой вечер прихожане собираются в церкви, чтобы встретить праздник молитвой. По традиции торжественная литургия состоится и в минском Свято-Духовом кафедральном соборе. Трансляцию из него будет вести телеканал "Беларусь 1" а также YouTube-канал Агентства теленовостей. У нас есть возможность проникнуться атмосферой праздника - у соборных стен находится наша съемочная группа. Нина Можейко готова рассказать подробности.
Здесь, у главного православного храма Минска, действительно совершенно по-особенному чувствуешь приближение Рождества. Вечер накануне называют святым. Когда даже взрослые верят в чудо. Сегодня мыкак никогдаценим мир и спокойствие в наших домах и на улицах. В Сочельник принято готовить традиционное блюдо из пшеницы или риса с медом - сочиво. Верующие воздерживаются от другой пищи вплоть до появления первой звезды, напоминающей о явлении звезды на Востоке, возвестившей о рождении младенца Иисуса Христа.
Рождество в ночь с 6 на 7 января отмечают четыре из 15 православных церквей - Русская, Грузинская, Иерусалимская и Сербская, а также афонские монастыри, живущие по Юлианскому календарю. Поздравлять друг друга сегодня привыкли даже те, кто не считает себя верующим человеком - это повод провести вместе с родными и близкими еще один день или вечер. Накануне всенощного бдения мы спросили у прихожан, с чем у них ассоциируется Рождество.
Накануне праздника принято не только поститься, но и совершать добрые дела. Белорусские священники участвовали в различных благотворительных акциях, посещали хосписы, помогали тем, кто особенно нуждается в поддержке в эти дни. Литургия в рождественскую ночь отличается особой торжественностью - священники облачены в белые и золотистые одежды. Сегодняшнюю праздничную службу возглавит Митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси Вениамин. Накануне богослужения мы пообщались с Владыкой.
Владыка Вениамин: Каждый народ силен исторической памятью, а рождественские традиции помогают утверждать духовное начало
Вениамин,Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Трансляция праздничного богослужения на "Беларусь 1" после "Панорамы", а также на YouTube-канале АТН
Рождественское богослужение сегодня покажет телеканал "Беларусь 1"сразу после "Панорамы". Телезрители смогут в деталях рассмотреть праздничную литургию - по периметру храма установлены 8 камер. Комментировать будет иерей Андрей Ломакин,.клирик Свято-Духова кафедрального собора Минска. Трансляция будет доступна и на YouTube-канале Агентства теленовостей.
Рождественские службы пройдут в 45 приходах города - все они находятся под охраной. Сотрудники ГАИ также с особым вниманием будут следить за дорожной ситуацией вблизи мест богослужений.
Президент
Все
Лукашенко высказал свое мнение о реальной ситуации в мире по борьбе с изменением климата
Лукашенко и Алиев поставили новые цели по сотрудничеству во время переговоров в Баку
Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Азербайджан
Глава МИД Беларуси рассказал о повестке запланированных встреч Лукашенко на полях саммита в Баку
Политика
Все
Общество
Все
Ирина Левкович провела прием граждан в Витебске - с какими вопросами обращались жители города
Сергеенко провел прием граждан, где обсудили личные проблемы и инициативы
Рост кибератак: Беларусь вошла в топ-3 самых атакуемых государств на территории СНГ
Соцопрос показал, что большинство белорусов уверены в своем будущем
В мире
Все
Удастся ли демократам США смириться со своим поражением на президентских выборах
Боррель: Европейцам приходится объяснять необходимость поддержки Украины
The Sunday Times: Елизавета II перед смертью назвала Бориса Джонсона "идиотом"
Демографические перспективы Латвии: к 2030 году население страны может снизиться до 1 млн человек
Регионы
Все
Происшествия
Все