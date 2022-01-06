В минском Свято-Духовом кафедральном соборе по традиции торжественная литургия

У православных христиан - Рождественский сочельник. Ему предшествовал сорокадневный пост. В святой вечер прихожане собираются в церкви, чтобы встретить праздник молитвой. По традиции торжественная литургия состоится и в минском Свято-Духовом кафедральном соборе. Трансляцию из него будет вести телеканал "Беларусь 1" а также YouTube-канал Агентства теленовостей. У нас есть возможность проникнуться атмосферой праздника - у соборных стен находится наша съемочная группа. Нина Можейко готова рассказать подробности.



Здесь, у главного православного храма Минска, действительно совершенно по-особенному чувствуешь приближение Рождества. Вечер накануне называют святым. Когда даже взрослые верят в чудо. Сегодня мыкак никогдаценим мир и спокойствие в наших домах и на улицах. В Сочельник принято готовить традиционное блюдо из пшеницы или риса с медом - сочиво. Верующие воздерживаются от другой пищи вплоть до появления первой звезды, напоминающей о явлении звезды на Востоке, возвестившей о рождении младенца Иисуса Христа.



Рождество в ночь с 6 на 7 января отмечают четыре из 15 православных церквей - Русская, Грузинская, Иерусалимская и Сербская, а также афонские монастыри, живущие по Юлианскому календарю. Поздравлять друг друга сегодня привыкли даже те, кто не считает себя верующим человеком - это повод провести вместе с родными и близкими еще один день или вечер. Накануне всенощного бдения мы спросили у прихожан, с чем у них ассоциируется Рождество.







Накануне праздника принято не только поститься, но и совершать добрые дела. Белорусские священники участвовали в различных благотворительных акциях, посещали хосписы, помогали тем, кто особенно нуждается в поддержке в эти дни. Литургия в рождественскую ночь отличается особой торжественностью - священники облачены в белые и золотистые одежды. Сегодняшнюю праздничную службу возглавит Митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси Вениамин. Накануне богослужения мы пообщались с Владыкой.



