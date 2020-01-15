Один аккумулятор - один бесплатный километр! В минском такси использованную батарейку примут в качестве дополнительной валюты. Новая инициатива экодвижения "Цель-99"направлена на безопасный сбор и утилизацию элементов питания. Проект поддержал один из крупнейших столичных перевозчиков. Подключиться к акции "Такси на батарейках"можно до 3 февраля.



За 2018-й в республике собрали около 190 тонн использованных батареек. Три года назад эта цифра была почти в 5 раз меньше. Контейнеры для сбора использованных батареек - в магазинах, административных зданиях, на заправках и в других общественных местах.



