3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В минском Центре океанографии новый формат экскурсий
Любителей морских путешествий ждут в столичном Центре океанографии! Во время школьных каникул здесь разработали новый формат экскурсий. Ежедневно в центр приезжают ученики со всего столичного региона. Для них работает научная лаборатория, проводится и экскурс в подводный мир. Есть возможность знакомства с редкими видами рыб. Среди них и символ этого года - водяной голубой тигр!
Почти две сотни талантливых юных гостей поучаствовали в творческом конкурсе. Рисунки, сувениры и мелкие поделки присылались из разных уголков Беларуси. Результаты состязания и награды, среди которых антарктические минералы и "тигровые медали", будут ждать победителей 14 января.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Смертельная авария произошла в Минском районе - погиб пешеход
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе