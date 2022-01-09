ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В минском Центре океанографии новый формат экскурсий

Любителей морских путешествий ждут в столичном Центре океанографии! Во время школьных каникул здесь разработали новый формат экскурсий. Ежедневно в центр приезжают ученики со всего столичного региона. Для них работает научная лаборатория, проводится и экскурс в подводный мир. Есть возможность знакомства с редкими видами рыб. Среди них и символ этого года - водяной голубой тигр!

Почти две сотни талантливых юных гостей поучаствовали в творческом конкурсе. Рисунки, сувениры и мелкие поделки присылались из разных уголков Беларуси. Результаты состязания и награды, среди которых антарктические минералы и "тигровые медали", будут ждать победителей 14 января.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все