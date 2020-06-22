В Минском зоопарке 28 июня пройдет пенная дискотека на открытом воздухе

"Аква-пати" -это своеобразный подарок для минчан, которые устали от жары. Организаторы отмечают, что праздник особенно понравится малышам. Для них будет организовано настоящее шоу с мыльными пузырями, а также анимационная игровая программа.



В администрации зоопарка напомнили, что с 12 июня учреждение перешло на летний режим работы и принимает гостей с 9.00 до 21.00.



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