На двух кольцехвостых стало больше. Пара лемуров - Юниор и Марта - подарили малышей Минскому зоопарку. Озорникам уже 2 месяца. За это время они окрепли и готовы к встрече с посетителями. Интересно, что малышей самка все время носит на себе. Они цепляются за шерсть лапками.