В Минском зоопарке появились новые локации

В Минском зоопарке открылись новые объекты - околоводная тропа для птиц со смотровыми площадками, а также вольер для рысей и каракалов, сообщает БелТА.

В 2022 году за счет средств местного бюджета государственной программы "Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов" Минский зоопарк отремонтировал вольеры для рысей и каракалов, околоводных птиц, кровлю здания для содержания молодняка и провел третий этап текущего ремонта околоводной тропы со смотровыми площадками.