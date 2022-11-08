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В Минском зоопарке появились новые локации

В Минском зоопарке появились новые локации

В Минском зоопарке открылись новые объекты - околоводная тропа для птиц со смотровыми площадками, а также вольер для рысей и каракалов, сообщает БелТА.

В 2022 году за счет средств местного бюджета государственной программы "Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов" Минский зоопарк отремонтировал вольеры для рысей и каракалов, околоводных птиц, кровлю здания для содержания молодняка и провел третий этап текущего ремонта околоводной тропы со смотровыми площадками.

Одним из знаковых событий мероприятия стал спуск на воду плавучего острова для водоплавающих птиц, который в праздничной обстановке произвели заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Иван Приходько и глава администрации Заводского района Минска Сергей Масляк. Кроме того, открытие прошло с элементами театрализованного представления с участием зеленоклассников.

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