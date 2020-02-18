В Минском зоопарке появился камышовый кот Брут

Приехал он из Новосибирска. Это животное больше обычной кошки и с кисточками на ушах. Оно старается избегать открытых просматриваемых пространств и выбирает местность с высокой травой или кустарником. В отличие от других кошек, камышовый кот отлично плавает.



"Понять какой по характеру Брут, пока сложно, он еще присматривается к новому домику и неохотно показывается во всей своей красе. Так что увидеть его можно не сразу. Кот может прятаться в вольере в своем домике", - рассказали в пресс-службе Минского зоопарка.



Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS



Есть чем поделиться? Пишите сюда

