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В Минском зоопарке появился камышовый кот Брут

В Минском зоопарке появился камышовый кот Брут

Приехал он из Новосибирска. Это животное больше обычной кошки и с кисточками на ушах. Оно старается избегать открытых просматриваемых пространств и выбирает местность с высокой травой или кустарником. В отличие от других кошек, камышовый кот отлично плавает.

"Понять какой по характеру Брут, пока сложно, он еще присматривается к новому домику и неохотно показывается во всей своей красе. Так что увидеть его можно не сразу. Кот может прятаться в вольере в своем домике", - рассказали в пресс-службе Минского зоопарка.

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