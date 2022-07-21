Будущие кондитеры и повара отправились работать в зоопарк

Отличный способ провести лето с пользой: первые шаги в трудовой деятельности и приобретение опыта. Студотрядовское движение набирает все большую популярность как среди молодежи, так и потенциальных работодателей. Многие организации предлагают рабочие места в рамках программы.

Так, например, в работе в столичном зоопарке в течение сезона планируют задействовать около 50 студентов из Минского городского колледжа кулинарии.

Сотрудничество оказалось очень продуктивным для нас, поскольку для организации летней сезонной торговли мы всегда привлекаем очень много людей. Найти работника на сезон, на два-три месяца, пусть даже за достойную оплату труда, достаточно проблематично, все-таки люди ищут себе постоянное место работы. Так попробовали привлечь в прошлом году студенческий отряд из Минского городского колледжа кулинарии. Остались очень довольны и мы, и ребята.

Я по образованию кондитер, кондитер-пекарь, а работа в зоопарке позволит получить больше коллективного опыта на предприятии и при работе с людьми.

Кроме того, заработная плата студотрядовцев не облагается подоходным налогом. Ребятам Белорусский республиканский союз молодежи обеспечивает совместный досуг. А все волнующие вопросы можно обсудить в рамках открытого диалога. Такое мероприятие прошло на Минском подшипниковом заводе. Молодые заводчане смогли поделиться впечатлениями о трудовом семестре, привнести свои предложения, чтобы работу сделать еще комфортнее.