В Минском зоопарке животных перевели в теплые вольеры

"Великое переселение"в Минском зоопарке. Животные с первым морозом переехали в теплые вольеры. В зимних домиках сейчас попугаи, пеликаны, обезьяны. Их помещения оборудованы обогревателями и специальными лампами. Некоторые вольеры утеплили листвой и соломой, а в клетке со львами включили подогрев пола. Кроме этого, у животных сейчас особое зимнее меню. В их рационе стало больше калорийных каш, мяса и растительной пищи. К зимовке готовится и медведь Тристан. Вместе с подругой Нюрой они запасаются витаминами. В зимнюю спячку косолапые обычно уходят в начале декабря.