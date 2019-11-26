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В Минском зоопарке животных перевели в теплые вольеры
"Великое переселение"в Минском зоопарке. Животные с первым морозом переехали в теплые вольеры. В зимних домиках сейчас попугаи, пеликаны, обезьяны. Их помещения оборудованы обогревателями и специальными лампами. Некоторые вольеры утеплили листвой и соломой, а в клетке со львами включили подогрев пола. Кроме этого, у животных сейчас особое зимнее меню. В их рационе стало больше калорийных каш, мяса и растительной пищи. К зимовке готовится и медведь Тристан. Вместе с подругой Нюрой они запасаются витаминами. В зимнюю спячку косолапые обычно уходят в начале декабря.
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