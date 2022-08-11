В минской больнице скончался мужчина с ожогами 100 % тела

В Минске в больнице скорой медицинской помощи умер мужчина. При пожаре он получил ожоги 100 % тела, сообщает БелТА.

Как рассказали в МЧС, в больнице 10 августа около 12:10 от полученных при пожаре травм скончался мужчина 1963 года рождения. У него были диагностированы ожоги головы, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей 1-4 степеней (100 % тела), ожоговая болезнь и термоингаляционная травма.