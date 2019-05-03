В Минске прошла международная молодежная конференция на тему Великой Отечественной войны

Беларусь помнит. Сегодня в одной из минских гимназии прошла международная молодежная конференция на тему Великой Отечественной войны. Представить свои научно-исследовательские и творческие работы приехали почти 400 учащихся со всей страны, а также школьники из Москвы, Санкт-Петербурга, Смоленска и Волгограда. Среди основных тем - "Боевые действия на фронтах", "Антифашистское сопротивление" и "Международные отношения в годы войны".



