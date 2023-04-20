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В Минской городской ратуше торжественно открыли Дни Санкт-Петербурга
Курс на сближение с Северной столицей России. Минск и Санкт-Петербург расширяют торгово-экономические, социальные и культурные отношения. Среди основных сфер взаимодействия - машиностроение, продукты питания, проекты в фармацевтической отрасли. А еще образование и здравоохранение. Об этом сегодня заявили в столичной ратуше, где состоялась встреча мэра Минска Владимира Кухарева с губернатором города на Неве Александром Бегловым.
И сегодня же в ратуше торжественно открыли Дни Санкт-Петербурга в Минске. То, что интерес россиян к сотрудничеству с нами повышенный, подтверждает и состав делегации - самый большой за всю историю отношений между городами.
В планах гостей из города на Неве посетить крупные столичные предприятия. Среди них МТЗ и Минский механический завод имени Вавилова. А этим вечером в Большом театре Беларуси выступят ведущие творческие коллективы Санкт-Петербурга.
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