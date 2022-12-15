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В Минской и Гомельской областях ГАИ ввела специальный план "Погода"
Оранжевый уровень опасности продлили белорусские синоптики. В пятницу, 16 декабря, ожидается сильный снег по югу страны. В Минской и Гомельской областях ГАИ ввела специальный план "Погода". Для безопасности водителей и пешеходов на дорогах работает техника по уборке снега, проезжую часть обрабатывают песко-соляной смесью. Энергетики по всей стране перешли на усиленный режим. Так, из-за порывистого ветра и снега в Гомельском регионе без света остались 54 населенных пункта.
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