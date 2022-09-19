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5 дней не ждали - отопительный сезон стартовал в Минской области
Отопительныйсезон стартовал сегодня в Минской области! Первыми подключают объекты социальной инфраструктуры - детские сады и школы, учреждения здравоохранения, гостиницы, библиотеки. Только после тепло поступит в жилфонд. Для этого надо, чтобы в течение пяти дней среднесуточная температура была плюс 8 градусов и ниже. Чтобы осенне-зимний период для каждого был комфортным, специалисты заранее проверили все системы, отремонтировали и протестировали теплосети.
Испытания прошли, сети все включены в работу. На сегодняшний день еще ведутся некоторые работы по подключению смонтированных сетей, но это никак не влияет на включение потребителей первой категории. Жилищный фонд включается у нас вторым этапом. Подключение в последние годы практиковалось такое, что 5 дней даже не ждем. Если по прогнозу погоды видим, что идет похолодание, то Мингорисполком принимал решение о включении отопления досрочно, учитывая погодные условия.
В социальных объектах столицы горячими батареи станут завтра. А затем, в зависимости от погоды, отопительныйсезон придет в квартиры и административные здания. В последнее время наблюдается плюсовая тенденция: если пять - восемь лет тому назад в среднем батареи обогревали около двухсот дней, то сейчас длительность отопительногосезона больше 230.
Фото:pixabay.com
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