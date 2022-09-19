5 дней не ждали - отопительный сезон стартовал в Минской области

Испытания прошли, сети все включены в работу. На сегодняшний день еще ведутся некоторые работы по подключению смонтированных сетей, но это никак не влияет на включение потребителей первой категории. Жилищный фонд включается у нас вторым этапом. Подключение в последние годы практиковалось такое, что 5 дней даже не ждем. Если по прогнозу погоды видим, что идет похолодание, то Мингорисполком принимал решение о включении отопления досрочно, учитывая погодные условия.

Андрей Жешко, заместитель главного инженера филиала "Минские тепловые сети" РУП "Минскэнерго"