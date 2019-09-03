В Минской области активизируется строительство детских садов

Как рассказали в управлении по образованию Миноблисполкома, всего необходимо 4 800 мест. По инвестиционной программе в этом году начинается возведение 4 новых дошкольных учреждений в поселке Ивенец Воложинского района, Смолевичах, Червене, а также агрогородке Колодищи Минского района. Кроме того, особое внимание уделят и таким городам, как Дзержинск и Фаниполь. За последнее время здесь наблюдается значительный прирост населения. Кроме того, в этом году начинается строительство средней школы в поселке Сеница Минского района.



