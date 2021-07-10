В Минской области более 150 тыс. человек уже привились от коронавируса

Многие люди сами перенесли инфекцию, у кого-то болеют родные, и знаю, насколько тяжело эта инфекция переносится. У кого-то есть хронические заболевания, и риски у них перенести в более тяжелой форме. Поэтому люди активно приходят прививаться. Есть какое-то незначительное улучшение, снижение заболеваемости. Возможно, это положительный эффект и от вакцины в том числе. У нас привилось около 3 тысяч человек.

Привиться решили всей семьей для своего здоровья и для близких. Кто-то позже сделал, кто-то раньше. Мама быстрее, потому что в больнице работает. Все чувствовали себя хорошо. Побочек ни у кого нет. Все привились, все здоровы, все отлично.

За прививкой против COVID-19 - в стационар либо мобильный ФАП

Здесь находится кабинет приема. Вот здесь осматриваются наши пациенты. Осмотрены они все перед прививочкой доктором. И потом уже процедурная медсестра проводит вакцинацию с разрешения врача. Конечно, самое главное в автобусе - это наш холодильник, в котором хранится вакцина. Привозим мы вакцину всегда с запасом. Потому что бывает так, что людей приходит больше, чем запланировано, записано. Многие просят сделать компонент второй, потому что первый сделали в другом учреждении. Т. е. мы их можем привить у себя в автобусе.

Обезопасить себя от коронавируса, позаботиться о здоровье близких. В нашей стране продолжается вакцинация населения. Каждый день добровольный выбор в пользу иммунитета делают тысячи белорусов. Только в Минской области, например, бесплатный антиковидный укол получили более 150 тысяч жителей, а это более 10 % населения региона.О том, как вырабатывается персональный, а значит, и коллективный иммунитет, расскажет3 тысячи привитых - порядка 10 % населения Логойского района. Каждый день цифра заметно растет.Работа с детьми, большой коллектив и забота о близких привели в процедурный кабинет и замдиректора первой средней школы. Пару минут осмотр, второй укол - и Марина Миклашевская с полным курсом антиковидной терапии.Обрести иммунную защиту можно в любой точке Минской области. Сейчас в регионе работают порядка 130 стационарных прививочных пунктов и около 200 выездных бригад. Дойти до каждого помогают мобильные ФАПы. Передвижной медицинский комплекс. Только по Минской области их курсирует 10. Этот, например, остановился в деревне Моторово в Пуховичском районе. Для местных жителей - событие долгожданное: чтобы сделать антиковидный укол, с самого утра выстроилась очередь. И сейчас внутри пациентам вводят вторую дозу компонента.Сомнений или раздумий о необходимости вакцинации у Инны Семирской не было. 82-летняя женщина коронавирусом не болела, да и в целом ее медкарточка, считай, пустая. На самочувствие жалоб нет, сейчас только прибавилось уверенности и настроения.