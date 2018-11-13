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В Минской области действуют более тысячи классов, в которых обучаются дети с особенностями развития

В Минской области действуют более тысячи классов, в которых вместе с обычными учениками обучаются дети с особенностями развития. В области существует тенденция к сокращению спецучреждений. Расширяют инклюзивные программы в школах и гимназиях. Во время тематического семинара учителя, методисты и психологи обсудили вопросы развития инклюзивных процессов, профессиональную подготовку преподавателей, организацию учебного процесса, а также способы поддержки и психологической помощи родителям, которые воспитывают детей с особенностями развития.

В семинаре приняли участие более 150 руководителей и преподавателей учреждений дошкольного, общего среднего, специального и профессионального образования из разных регионов Беларуси. Через видеосвязь своим опытом поделились научные сотрудники Шадринского педуниверситета России.

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