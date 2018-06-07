В Минской области для отдыха у воды в нынешнем году оборудовали 108 пляжей

Это места, где воду проверили санитарные службы. Водолазы очистили дно водоемов, коммунальщики отремонтировали пляжное оборудование и подсыпали песок на береговую линию. С начала сезона специалисты ОСВОДа дежурят в усиленном режиме. В местах массового отдыха работают медики и милиция. Подробнее Наталья Кезик.

До десяти километров пешком в солнечный день. Матрос-спасатель Владимир Франскевич на своем дежурстве пристально следит за порядком на городском пляже. За буйки заплывать не позволяет, а готовить шашлыки отправляет горожан в специально оборудованные беседки.

Городской пляж в Жодино появился 14 лет назад. В жаркие дни эта площадка наиболее популярна у горожан. Для комфортного отдыха здесь есть все необходимое: раздевалки, беседки, волейбольная и детская площадки, прокат инвентаря. И обязательно места, где можно приобрести воду и мороженое.

Сейчас жодинский городской пляж полностью готов для комфортного летнего отдыха. Весной сюда завезли мягкий песок, а водолазы от мусора очистили дно реки Плиса. Единственное, чего здесь не хватает, - это жарких солнечных лучей.

В этом году в Минской области подготовили 108 пляжей. Это места, где можно безопасно отдохнуть в жаркий летний день. Качество воды в акваториях проверили, дно от мусора очистили. С утра до ночи дежурят медицинская и милицейская бригады. За безопасностью следят спасатели.

В прошлом году во время купального сезона жертвами воды в Минской области стал 21 человек. В этом году еще пятеро попали в печальную статистику. Чтобы эти цифры минимизировать, следует не пренебрегать простыми правилами отдыха - купаться только в разрешенных местах, не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения, не оставлять без присмотра детей.