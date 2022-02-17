В Минской области ГАИ начала штрафовать за превышение средней скорости

ГАИ начала штрафовать водителей за превышение средней скорости. Такая система контроля уже работает на дорогах Минской области, а в течение недели будет подключена по всей стране. Приборы вычисления средней скорости работают на трассе М-1. Выбор участков контроля связан с наличием очагов концентрации дорожно-транспортных происшествий по причине превышения скоростных режимов. Участки, на которых осуществляется такой контроль, обозначены специальными дорожными знаками.



Станислав Соловей, начальник отделения главного управления ГАИ МВД Беларуси:

Выставляются два прибора на расстоянии друг от друга в несколько км. Фиксируется автомобиль, заезжающий в эту зону, и фиксируется время, за которое он проезжает этот участок. Второй камерой фиксируется, как машина выезжает. Соответственно, рассчитывается средняя скорость движения. Процедура фиксации нарушения и порядок оплаты штрафа такие же, как при нарушении обычного скоростного режима. Данные с камеры автоматически передаются в центр фиксации правонарушений. А оттуда так называемое письмо счастья приходит владельцу авто.

